Пропавшую в Вологде 9-летнюю девочку нашли мертвой

Тело пропавшей 9-летней девочки было обнаружено в одной из квартир города, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Согласно данным поисково-спасательного отряда «ЮК-Спас», квартира, в которой обнаружили тело девочки, принадлежит цыганке. Уточняется, что квартира находится в доме 8 в Долгом переулке.

О пропаже девочки стало известно 16 октября. Поиски ребенка вели полиция и волонтеры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



