Пропавшую в Сибири девочку нашли без сознания
Десятилетняя девочка, которая исчезла в среду, 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена живой. Информация об этом появилась на сайте поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, найденную госпитализировали в отделение реанимации, передает ТАСС.
У ребёнка диагностировано переохлаждение, обезвоживание, а также небольшое обморожение ступней ног. Уже сегодня вечером маленькую пациентку должны перевести в обычную палату. Следов насилия и других криминальных признаков не зафиксировано.
10-летняя девочка пропала после того, как утром вышла из музыкальной школы. В поисках принимали участие спасатели, полиция и представители общественности. В итоге её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания, отмечает Газета.ру.
По словам волонтёров, найти ребёнка помог специалист с собакой. Как уточняет РИА ФАН, он заметил маленькое пространство под настилом в запертом подвале, где и находилась девочка.
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