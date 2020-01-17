Пропавшую в Сибири девочку нашли без сознания

Десятилетняя девочка, которая исчезла в среду, 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена живой. Информация об этом появилась на сайте поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, найденную госпитализировали в отделение реанимации, передает ТАСС.

У ребёнка диагностировано переохлаждение, обезвоживание, а также небольшое обморожение ступней ног. Уже сегодня вечером маленькую пациентку должны перевести в обычную палату. Следов насилия и других криминальных признаков не зафиксировано.

10-летняя девочка пропала после того, как утром вышла из музыкальной школы. В поисках принимали участие спасатели, полиция и представители общественности. В итоге её обнаружили в подвале одного из общежитий без сознания, отмечает Газета.ру.

По словам волонтёров, найти ребёнка помог специалист с собакой. Как уточняет РИА ФАН, он заметил маленькое пространство под настилом в запертом подвале, где и находилась девочка.

