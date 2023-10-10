Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере
Молодая женщина, которая пропала около месяца назад в Екатеринбурге, найдена мёртвой. Её тело обнаружено в карьере Старая Линза в посёлке Шабровский возле областного центра.
Об этом рассказал порталу E1.RU знакомый ее семьи. Махфузахон Исмоилова ушла из дома накануне своего дня рождения 2 сентября – ей должно было исполниться 22 года. На следующий день она отправила своему другу, с которым имела близкие отношение несколько лет, послание с намёком на расставание.
После этого связь с девушкой прервалась. Исмолиова происходила из полной и благополучной семьи. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным, смерть наступила через несколько дней после пропажи. Точную причину предстоит установить по результатам экспертиз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ призвала срочно заняться улучшением здоровья психики девочек
- В Совфеде ждут переговоров о судьбе плененных боевиками ХАМАС россиян
- В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины
- Российская теннисистка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
- Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro
- Песков сообщил о передаче Путину ордена им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев
- Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере
- НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru