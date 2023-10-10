Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере

Молодая женщина, которая пропала около месяца назад в Екатеринбурге, найдена мёртвой. Её тело обнаружено в карьере Старая Линза в посёлке Шабровский возле областного центра.

Об этом рассказал порталу E1.RU знакомый ее семьи. Махфузахон Исмоилова ушла из дома накануне своего дня рождения 2 сентября – ей должно было исполниться 22 года. На следующий день она отправила своему другу, с которым имела близкие отношение несколько лет, послание с намёком на расставание.

После этого связь с девушкой прервалась. Исмолиова происходила из полной и благополучной семьи. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным, смерть наступила через несколько дней после пропажи. Точную причину предстоит установить по результатам экспертиз.

