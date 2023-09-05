Пропавший в горах Башкирии участник марафона РГО найден мёртвым

Спасатели Башкирии нашли мёртвым туриста, который потерялся в горах в Белорецком районе республики. Об этом информирует региональный Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям.

Тело обнаружено у старой дороги на гору Ялангас. Мужчина 43 лет принимал участие в марафоне от Русского географического общества в рамках первого этапа Уральского барса. Он выше на тропу к горе 3 сентября, и не вернулся домой в назначенное время.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в поисках пропавшего спасателям помогали добровольцы, был задействован пожарно-спасательный вертолет. Также были привлечены кинологи. Компетентные органы теперь выясняют причины трагедии.

