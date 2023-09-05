Пропавший в горах Башкирии участник марафона РГО найден мёртвым
Спасатели Башкирии нашли мёртвым туриста, который потерялся в горах в Белорецком районе республики. Об этом информирует региональный Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям.
Тело обнаружено у старой дороги на гору Ялангас. Мужчина 43 лет принимал участие в марафоне от Русского географического общества в рамках первого этапа Уральского барса. Он выше на тропу к горе 3 сентября, и не вернулся домой в назначенное время.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в поисках пропавшего спасателям помогали добровольцы, был задействован пожарно-спасательный вертолет. Также были привлечены кинологи. Компетентные органы теперь выясняют причины трагедии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил об «отшибленных памяти и совести» в Европе
- Путин: 9 мая 2025 года нужно отметить ярко и торжественно
- Путин поручил обеспечить равные права всем участникам СВО
- Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО
- СБУ обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании спецоперации
- Минтруд: Уровень занятости в РФ увеличился на 2,5 млн за полтора года
- Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ до 225 бойцов на донецком направлении
- Экс-разведчик Риттер: Россия способна взять под контроль Одессу и Харьков
- Ефремов лишился нижних зубов в тюрьме
- Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Атлантику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru