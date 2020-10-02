Пропавший учёный найден мёртвым на Каспийском взморье

Ведущий специалист Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обнаружен мёртвым на взморье у дельты Волги. Бездыханное тело обнаружили рыбаки, информирует следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Уточняется, что покойный занимался научными исследованиями рыбных запасов. По факту обнаружения трупа организована проверка. На теле внешних признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не замечено. Точная причина смерти пока не определена, передает ТАСС.

Научный сотрудник 1953 года рождения пропавшего в дельте Волги 19 сентября в ходе научно-исследовательского рейса судна ВНИРО. В поисках специалиста принимали участие полиция, управление Федерального агентства по рыболовству, пограничники, Морская спасательная служба, сотрудники МЧС, службы природопользования и охраны окружающей среды.





