Пропавший шесть дней назад горняк на шахте «Распадская-Коксовая» найден живым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Взрыв на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошел 5 июля. В результате погибли два человека.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, причиной происшествия стало землетрясение в 5 км от Междуреченска. На момент обрушения в шахте находились 189 человек.

