Пропавших в Подмосковье девочек-подростков нашли в пруду

В Подмосковье закончились поиски пропавших накануне девочек-подростков. К сожалению, дети погибли.



Трагедия произошла в поселке Зеленоградский Пушкинского городского округа. В среду, 1 апреля, 13-летние школьницы вышли на прогулку и не вернулись домой.



На поиски детей были отправлены полицейские, также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».



В итоге тела школьниц нашли на дне водоема недалеко от поселка. По некоторым данным, девочки вышли на тонкий лед пруда и провалились под воду, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

