Пропавшие во Владимирской области мальчики нашлись в Подмосковье

Объявленные без вести пропавшими несовершеннолетние жители Владимирской области нашлись, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В сообщении говорится, что мальчики 8, 11 и 12 лет были обнаружены в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево Московской области. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее полиция Петушинского района Владимирской области объявила о розыске трёх мальчиков 2009 и 2013 годов рождения.

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