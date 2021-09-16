Пропавшие во Владимирской области мальчики нашлись в Подмосковье
Объявленные без вести пропавшими несовершеннолетние жители Владимирской области нашлись, сообщает пресс-служба регионального МВД.
В сообщении говорится, что мальчики 8, 11 и 12 лет были обнаружены в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево Московской области. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее полиция Петушинского района Владимирской области объявила о розыске трёх мальчиков 2009 и 2013 годов рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru