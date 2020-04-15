Пропавшего в ноябре доцента из Подмосковья нашли мертвым под Костромой

Стала известна судьба доцента кафедры истории и политологии Государственного университета управления, кандидата исторических наук Юрия Мантрова. Мужчина погиб на территории Костромской области.



Ученый исчез еще 1 ноября 2019 года. Он отпросился с последней пары, но у себя дома в Люберцах не появился. Позже стало известно, что мужчина приобрел билет на автобус по маршруту Владимир – Кострома. На этом его следы потерялись.



10 апреля на берегу Костромского залива Горьковского водохранилища в районе поселка Прибрежный. Опознать останки удалось не сразу, однако на месте были обнаружены документы на имя доцента.



Предварительная экспертиза показала, что Мантров, скорее всего, погиб в результате утопления. Следов насилия на останках не обнаружили, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

