Пропавшего в ноябре доцента из Подмосковья нашли мертвым под Костромой
Стала известна судьба доцента кафедры истории и политологии Государственного университета управления, кандидата исторических наук Юрия Мантрова. Мужчина погиб на территории Костромской области.
Ученый исчез еще 1 ноября 2019 года. Он отпросился с последней пары, но у себя дома в Люберцах не появился. Позже стало известно, что мужчина приобрел билет на автобус по маршруту Владимир – Кострома. На этом его следы потерялись.
10 апреля на берегу Костромского залива Горьковского водохранилища в районе поселка Прибрежный. Опознать останки удалось не сразу, однако на месте были обнаружены документы на имя доцента.
Предварительная экспертиза показала, что Мантров, скорее всего, погиб в результате утопления. Следов насилия на останках не обнаружили, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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