Пропавшего в Крыму подростка обнаружили мертвым
9 декабря 201918:10
В Севастополе прояснилась судьба пропавшего в конце ноября 16-летнего подростка. Молодой человек был найден мертвым в заброшенном строении.
Как отмечает КИА, юноша был обнаружен в той же одежде, в которой он ушел из дома 26 ноября. Криминалисты предварительно установили, что смерть подростка не носит криминального характера.
Точную причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что юношу, помимо стражей порядка, искали десятки волонтеров.
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