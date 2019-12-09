Пропавшего в Крыму подростка обнаружили мертвым

9 декабря 201918:10

В Севастополе прояснилась судьба пропавшего в конце ноября 16-летнего подростка. Молодой человек был найден мертвым в заброшенном строении.

Как отмечает КИА, юноша был обнаружен в той же одежде, в которой он ушел из дома 26 ноября. Криминалисты предварительно установили, что смерть подростка не носит криминального характера.

Точную причину смерти установит назначенная судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что юношу, помимо стражей порядка, искали десятки волонтеров.

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