Пропавшая в Подмосковье девочка-подросток найдена

27 декабря 201916:09

Пропавшая 15-летняя школьница из подмосковного Подольска найдена живой. Девушку искали волонтеры и сотрудники полиции на протяжении последних двух дней.

Как сообщалось ранее, девушка самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и пропала без вести.

В аппарате детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой отметили, что со школьницей все в полном порядке. Там добавили, что девушка ушла из дома после конфликта со своей матерью, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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