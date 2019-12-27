Пропавшая в Подмосковье девочка-подросток найдена
27 декабря 201916:09
Пропавшая 15-летняя школьница из подмосковного Подольска найдена живой. Девушку искали волонтеры и сотрудники полиции на протяжении последних двух дней.
Как сообщалось ранее, девушка самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и пропала без вести.
В аппарате детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой отметили, что со школьницей все в полном порядке. Там добавили, что девушка ушла из дома после конфликта со своей матерью, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ПодмосковьеДети
Горячие новости
- Шойгу сделал 31 декабря выходным для военных
- Ракетный полк «Авангардов» впервые заступил на боевое дежурство
- Минтруд напомнил о грядущей индексации пенсий
- Сирийская оппозиция сообщила о драке российских и американских военных
- США выступили за введение миротворцев в Донбасс