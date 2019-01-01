Пропавшая в Москве картина Левитана из частной коллекции нашлась

Пропавшая в Москве картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» конца ХIХ найдена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов. Там уточнили, что картину обнаружили в день обращения.

Ранее сегодня стало известно, что в полицию о пропаже картины Левитана заявил директор организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова». Он заявил, что полотно стоимостью более 2 млн рублей у него похитили мошенническим путем. Она была передана по расписке, после чего пропала. Также поступали сообщения о том, что полотно было выставлено на одном из аукционов, отмечает RT.

Известно, что будет назначена экспертиза, которая установит наличие повреждений у картины.

Между тем, АГН «Москва» подчёркивает, что картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» не имеет отношения к Третьяковской галерее. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова», которая заявила о похищении картины Левитана, является частной коммерческой структурой и не имеет к Третьяковке никакого отношения.

