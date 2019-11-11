Пропавшая в Донбассе съемочная группа ВГТРК вышла на связь

В пресс-службе ВГТРК опровергли сообщения о том, что их съемочная группа попала под обстрел в Донбассе, после чего журналисты якобы перестали выходить на связь, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что съемочная группа пропала после обстрела населенного пункта Ясное. Однако позднее в Народной милиции ДНР сообщили, что журналисты покинули село еще до начала обстрела.

В ДНР также отметили, что съемочная группа вышла на связь, никто из журналистов не пострадал.

