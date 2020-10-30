Пропавшая школьница найдена мертвой в Подмосковье

Тело старшеклассницы, пропавшей на днях в Красногорске, обнаружено в черте этого города в Московской области. Согласно первоначальным данным, её могли убить.

Мертвую 17-летнюю девушку нашли минувшей ночью, передает РЕН ТВ. В связи с предполагаемым криминалом, делом займётся Следственный комитет.

Алина Б. перестала выходить на связь во вторник, 27 октября – она не пришла домой после уроков в школе. Тревогу забила её бабушка.

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