Пропавшая школьница найдена мертвой в Подмосковье
30 октября 202012:35
Тело старшеклассницы, пропавшей на днях в Красногорске, обнаружено в черте этого города в Московской области. Согласно первоначальным данным, её могли убить.
Мертвую 17-летнюю девушку нашли минувшей ночью, передает РЕН ТВ. В связи с предполагаемым криминалом, делом займётся Следственный комитет.
Алина Б. перестала выходить на связь во вторник, 27 октября – она не пришла домой после уроков в школе. Тревогу забила её бабушка.
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30 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru