Пропал чилийский военный самолет: на борту 38 человек

Самолет военно-воздушных сил Чили потерпел крушение во время перелета в Антарктиду. Он должен был доставить на антарктическую станцию Артуро Прат персонал и новое оборудование. На борту находились 38 человек.

Известно, что самолет перестал выходить на связь спустя шесть часов после вылета. Речь идет о военно-транспортном самолете C-130 Hercules, уточняет Газета.ру

Самолет был признан потерпевшим аварию после того, как с момента пропажи с радаров прошло шесть часов.

Сейчас в радиусе 100 километров от места возможного места падения самолета ведут поисковую операцию чилийские и международные службы. Предположительно, самолет потерпел катастрофу в проливе Дрейка, которые отделяет Южную Америку от Антарктиды, отмечает RT.

При этом в качестве одной из версии рассматривается вариант, при котором у транспортника могло банально закончиться топлива во время полета, пишет РИА ФАН.

