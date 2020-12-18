Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии
Прокурор на заседании попросила Тверской суд Москвы приговорить муниципального депутата Юлию Галямину к трем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
При этом уголовная статья, которую вменяют Галяминой, предполагает до пяти лет лишения свободы. Мундепа обвинили и призывах к участию в несогласованном с властями митинге. В итоге на демонстрацию протеста пришли как минимум 400 человек.
Сама же Галямина не признала вину и назвала обвинения абсурдными и политически мотивированными, пишет RT.
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