Прокуратура запросила для депутата Галяминой три года колонии

При этом уголовная статья, которую вменяют Галяминой, предполагает до пяти лет лишения свободы. Мундепа обвинили и призывах к участию в несогласованном с властями митинге. В итоге на демонстрацию протеста пришли как минимум 400 человек.



Сама же Галямина не признала вину и назвала обвинения абсурдными и политически мотивированными, пишет RT.

