Прокуратура: Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за аэрозольного баллона
19 марта 202511:05
Причиной взрыва в квартире в Москве мог стать аэрозольный баллон. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Нижняя Масловка прогремел взрыв, напоминает 360.ru. Причина инцидента уточнялась.
«По предварительным данным, причиной хлопка... стал аэрозольный баллон», - отметили в прокуратуре.
Пострадавших в результате ЧП нет. Установление обстоятельств произошедшего контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru