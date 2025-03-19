Прокуратура: Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за аэрозольного баллона

Причиной взрыва в квартире в Москве мог стать аэрозольный баллон. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Нижняя Масловка прогремел взрыв, напоминает 360.ru. Причина инцидента уточнялась.

«По предварительным данным, причиной хлопка... стал аэрозольный баллон», - отметили в прокуратуре.

Пострадавших в результате ЧП нет. Установление обстоятельств произошедшего контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

