Прокуратура разбирается с повреждением Крымского моста в Москве баржой
Баржа с подъемным краном повредила Крымский мост в центре Москвы. Судно случайно задело транспортный переход, оторвав металлический рельс, по которому перемещаются смотровые люльки.
ЧП случилось сегодня после 6 утра. Никто в результате инцидента не пострадал. К счастью, несущие конструкции моста не были повреждены. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировал проверку по данному факту, передает RT.
По предварительной информации, причиной происшествия стала неопущенная мачта крана баржи. Рымский мост функционирует в обычном режиме. Проводится демонтаж поврежденного элемента.
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