Прокуратура разбирается с повреждением Крымского моста в Москве баржой

Баржа с подъемным краном повредила Крымский мост в центре Москвы. Судно случайно задело транспортный переход, оторвав металлический рельс, по которому перемещаются смотровые люльки.

ЧП случилось сегодня после 6 утра. Никто в результате инцидента не пострадал. К счастью, несущие конструкции моста не были повреждены. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировал проверку по данному факту, передает RT.

По предварительной информации, причиной происшествия стала неопущенная мачта крана баржи. Рымский мост функционирует в обычном режиме. Проводится демонтаж поврежденного элемента.

