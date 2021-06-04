Прокуратура расследует гибель ребенка на северо-востоке Москвы

Прокуратура Москвы проводит проверку после обнаружения тела ребенка под окнами дома на северо-востоке города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы прокуратуры Людмилу Нефедову.

Тело обнаружено вечером в четверг около дома в Студеном проезде Москвы. Погибший малыш был 2017 года рождения. Квартира, в которой проживает семья ребенка, находится на 7 этаже.

По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высоты. Родители в момент происшествия были в квартире. Нефедова рассказала, что в семье также воспитывается ещё один несовершеннолетний ребёнок и живет взрослая дочь.

