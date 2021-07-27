Прокуратура организовала проверку по факту экстренной посадке самолёта в Симферополе
Южная транспортная прокуратура объявила о проведении проверки обстоятельства экстренного приземления в аэропорту Симферополя самолёта авиакомпании «Якутия», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что кроме исполнения требований законодательства о безопасности полётов, также проверят соблюдение прав пассажиров.
В ведомстве напомнили, что самолёт Boeing 738 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс № 781 «Внуково - Симферополь», экстренно приземлился в аэропорту Симферополя из-за технических проблем с одним из двигателей. На борту воздушного судна находились 165 пассажиров и семь членов экипажа.
Ранее самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Минеральных Вод в Екатеринбург, приземлился с отказавшим автопилотом, сообщают «Невские новости».
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