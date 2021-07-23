Прокуратура обжаловала приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП

Прокуратура Москвы считает чрезмерно мягким приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю) по делу о ДТП в центре столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в сообщении говорится также о нарушениях «требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства», в связи с чем прокуратура поставила вопрос об «отмене приговора и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство».

«Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», - отметили в ведомстве.

Ранее Пресненский районный суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года по делу о ДТП в центре Москвы. Блогеру запретили покидать место проживания в период с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, а также менять постоянное место жительства без предварительного уведомления контролирующему органу, сообщает RT.

Резонансное ДТП произошло 1 апреля. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В ДТП столкнулись несколько машин, серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.

