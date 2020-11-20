Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки Трамп
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила в Trump Organization запрос с просьбой предоставить документы о гонорарах Иванки Трамп - дочери и советника президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания рассказал, что в административное расследование о мошенничестве в штате Нью-Йорк в отношении Трампа было включено дело о списании налогов на миллионы долларов, которые, как утверждает источник The New York Times, пошли на оплату гонораров Иванки Трамп.
Сообщается, что аналогичный документ в компанию Трампа направил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс-младший.
Прокурорская проверка была инициирована после расследования New York Times о налоговой истории Трампа, которая показала, что президент долгие годы почти не платил федеральный подоходный налог. По данным издания в 2016 и 2017 годах глава государства выплатил в качестве налогов лишь по 750 долларов, а подоходный налог Трамп не платил в течение 10 лет.
Сам Трамп на пресс-конференции в Белом доме опроверг информацию об уклонении от уплаты налогов и заявил, что журналисты New York Times хотели «создать небольшую историю» перед выборами. Адвокат Trump Organization Алан Гартен заявил изданию, что этой газете, что «большинство фактов, если не все, неточные».
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