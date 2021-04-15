Прокуратура Нидерландов подтвердила утечку данных из дела МН17

Прокуратура Нидерландов заявила, что журналисты нелегально получили записи телефонных переговоров Сергея Дубинского - одного из фигурантов дела о крушении самолёта, выполнявшего рейс МН17, сообщает РИА Новости.

По словам судьи Хендрика Стинхейса, было проведено расследование, однако канал, по которым произошла утечка данных, пока не установлен.

Содержание бесед Дубинского, а также основанную на них реконструкцию событий, опубликовала голландская новостная программа Nieuwsuur, в которой заявили о наличии в её распоряжении около тысяч телефонных переговоров фигуранта «до, во время и после катастрофы».

Журналисты отметили, что записи были сделаны сотрудниками СБУ, сообщает RT.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик. Москва публично отвергает выводы расследования и отрицает какую-либо причастность к трагедии. Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко.

