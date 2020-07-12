Прокуратура начала выяснять причины жесткой посадки самолета под Тверью
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств и причин жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ведомства Екатерину Короткову.
«Сегодня, 12 июля, примерно в 13.40 в Калязинском районе Тверской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, один из них несовершеннолетний. В результате происшествия погибших нет», - заявила представитель ведомства.
Тверская межрайонная транспортная непосредственно проводит проверку инцидента, на место событий выехал представитель прокуратуры.
По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования при наличии оснований.
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