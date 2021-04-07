Прокуратура Башкирии потребовала отдать государству имущество бывшего сотрудника ГИБДД
Прокуратура республики Башкортостан требует передать государству имущество главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и автомобилей общей стоимостью более 44 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, бывший полицейский «на неустановленные доходы» приобрел 3 офисных помещения общей площадью более 700 квадратных метров и квартиру в Уфе, а также загородный дом в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.
«Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями», — сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что бывшего руководителя отдела ГИБДД уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Прокуратура обратилась в суд с иском об аресте имущества экс-полицейского и его обращении в доход государства.
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