Прокуратура Башкирии потребовала отдать государству имущество бывшего сотрудника ГИБДД

Прокуратура республики Башкортостан требует передать государству имущество главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, который не смог доказать законность приобретения недвижимости и автомобилей общей стоимостью более 44 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, бывший полицейский «на неустановленные доходы» приобрел 3 офисных помещения общей площадью более 700 квадратных метров и квартиру в Уфе, а также загородный дом в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.

«Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников, которые также не обладали такими финансовыми возможностями», — сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что бывшего руководителя отдела ГИБДД уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Прокуратура обратилась в суд с иском об аресте имущества экс-полицейского и его обращении в доход государства.

