Прокуратура Армении возбудила дело по факту переброски боевиков в Карабах

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье «финансирование терроризма» по факту переброски боевиков в Карабах, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, ответственные должностные лица военно-политического руководства Турции предоставили финансы, оружие и боеприпасы международным террористическим группировкам «Султан Сулейман Шах/Аль-Амшат», «Сукур», «Аль-Хамзат», «Султан Мурад», а также обеспечить их беспрепятственный переход через границу Сирии и Турции на территорию Азербайджана.

В сообщении ведомства уточняется, что с 27 сентября в составе ВС Азербайджана в военных действиях были задействованы более двух тысяч наёмников.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы России, Азербайджана и Армении подписали трёхстороннее заявление о полном прекращении военных действий с 10 ноября. В зону конфликта были направлены российские миротворцы.

