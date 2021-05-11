Произошел взрыв в квартире одного из нападавших на школу в Казани

В квартире одного из стрелявших в школе в Казани произошел взрыв, сообщил Telegram-канал Mash.

В жилом доме началась эвакуация. По предварительным данным, в квартире находилась мать нападавшего. Как пишет Baza, 19-летний Ильназ Галявиев при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.

