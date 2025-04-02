Пробка на семь км возникла на внешней стороне МКАД из-за массового ДТП
Автомобильный затор не менее, чем на семь километров растянулся на внешней стороне юго-восточной части Московской кольцевой автодороги. Причиной пробки стало дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, информирует департамент транспорта столицы.
Массовая авария произошла на 18 километре МКАД. На месте работают оперативные службы. Детали происшествия в Дептрансе пока не привели.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после ДТП было перекрыто движение по трем полосам из пяти. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда проблемного участка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru