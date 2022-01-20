Призывник, давший пощечину памятнику на Кубани, арестован

Призывник, давший пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани, заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.

В начале января в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам, дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами.