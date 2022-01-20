Призывник, давший пощечину памятнику на Кубани, арестован

Призывник, давший пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани, заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.

В начале января в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек в военной форме подходит к памятнику двум воинам, дает одной из скульптур пощечину, демонстрирует на обеих борцовские захваты и отпускает пинки ногами.

Уголовное дело возбуждено против солдатов, давших пощечину памятнику

Все это происходит под усмешки, предположительно, его сослуживцев. В сообщениях поясняется, что инцидент имел место на территории одной из воинских частей под Горячим Ключом в Краснодарском крае.

Как позднее уточнили в пресс-службе ЮВО, в кадр попали военнослужащие из республик Северного Кавказа.

В пресс-службе сообщили, что солдат будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности, однако отметили, что наибольший воспитательный эффект ожидается от встречи его командиров со старейшинами.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПризывникиПамятникКубань
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