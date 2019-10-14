Призёр Олимпиады по боксу избита в Подмосковье

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу в категории до 60 кг Софья Очигава избита в Подмосковье в подъезде своего дома. Как сообщает сайт KP.RU, злоумышленником оказался сосед спортсменки по имени Вадим. Помимо избиения он угрожал убить женщину.

32-летняя Софья Очигава также дважды становилась победителем чемпионата мира и трижды – европейского первенства. Она выступала за команду «Вооружённые Силы». Два года назад Софья объявила о завершении спортивной карьеры. после чего организовала Фонд развития спорта и проводит турниры под собственным именем.

Нападавшему 28 лет, с него взяли подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело. Между тем, пользователи соцсетей утверждают, что Вадим входит в банду автоподставщиков, его также обвиняют в махинациях со страховыми выплатами.

