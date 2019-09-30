Признавшегося в гомосексуальности ветерана АТО избили радикалы

Группа украинских радикалов подкараулила и избила 41-летнего ветерана так называемой Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Василия Давыденко. Ранее мужчина публично признался в своей гомосексуальности, сообщает РЕН ТВ.

Бывшего военнослужащего подстерегли возле его дома. Мужчину жестоко избили, в том числе нанося удары в голову и в область паха.

Отмечается, что Давыденко сумел выжить, так как во время избиения смог сгруппироваться. Тем не менее нападавшие сломали специальный пояс-корсет пострадавшего, который тот вынужден носить после получения ранения в Донбассе.

