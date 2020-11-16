Пригожин подал иски к Навальному и оппозиции на 30 млн рублей
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в московские суды шесть исков о защите чести и деловой репутации, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
В компании уточнили, что в Люблинском районном суде Москвы 23 ноября 2020 года назначено рассмотрение иска бизнесмена к главе «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному, а в Черёмушкинском районном суде Москвы в этот же день состоится беседа по иску Пригожина к члену ФБК Владимиру Милову.
На 30 ноября текущего года к рассмотрению в Симоновском районном суде столицы назначена беседа по двум искам - против информагентства Znak, а также в отношении Алексея Навального и Любови Соболь. Ещё два дела принял Савеловский районный суд Москвы - ответчиками фигурируют сторонник Навального Леонид Волков, а также журналист Максим Шевченко.
Все шесть исков связаны со сведениями, которые Пригожин считает порочащими честь и достоинство. Требования едины: признать информацию оскорбительной, удалить её и взыскать компенсацию морального вреда, 7 миллионов рублей по одному из исков и по 5 миллионов рублей - по остальным.
Ранее Черёмушкинский районный суд Москвы дважды возвращал иски Пригожина к Навальному и Милову, передаёт РИА ФАН. В первый раз в пакете документов не хватало подписей, а во второй - отсутствовала доверенность.
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