Приговор по делу россиянина Винника суд Парижа огласит 7 декабря

Приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег, суд Парижа озвучит 7 декабря текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что до решения суда Винник будет находится под стражей. Прокурор просит суд назначить ему 10 лет лишения свободы и штраф суммой 750 тысяч евро.

Винника в отмывании миллиардов долларов через одну из крупнейших в мире бирж цифровых валют обвинили США. Сам Винник заявляет, что он действовал в качестве технического консультанта платформы и не знал о какой-либо незаконной деятельности.

Россиянин был арестован летом 2017 года во время семейного отдыха в северной Греции по требованию властей США. В 2019 году он был экстрадирован из Греции во Францию.

