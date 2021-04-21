Приговор осуждённому на 24,5 года Шамсутдинову признали законным
Апелляционный военный суд признал законным приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, который был осуждён за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, сообщает РИА Новости.
Согласно решению судебной коллегии, приговор Второго восточного окружного военного суда, который отправил срочника за решётку на 24,5 года, оставлен без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
В связи с этим решение суда вступило в силу 21 апреля и в ближайшее время Шамсутдинова должны этапировать в колонию, сообщает RT.
Трагедия произошла в воинской части №54160 в Забайкальском крае в октябре 2019 года. 20-летний солдат-срочник Шамсутдинов из Тюменской области расстрелял своих сослуживцев, в результате чего погибли восемь человек, ещё двое были ранены, передаёт Ura.ru.
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