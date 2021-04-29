Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана признали законным

Бабушкинский суд Москвы оставил без удовлетворения жалобы адвокатов Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко, сообщает ТАСС.

Судья Наталья Курышева заявила, что приговор мирового суда, согласно которому политику назначили штраф в размере 850 тысяч рублей, оставлен без изменений и вступил в законную силу.

По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, защита с приговором не согласна и намерена обжаловать его в кассационной инстанции, а также в ЕСПЧ.

Дело о клевете возбудили против Навального в 2020 году. Оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ, сообщает Ura.ru. По данным гособвинения, в словах Навального содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

