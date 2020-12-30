Приехавший по вызову автомобиль скорой помощи угнали на Урале

Злоумышленник угнал карету скорой помощи в селе под Первоуральском в Свердловской области, которая приехала на вызов к пожилой женщине. Источник ТАСС сообщил, что полиция все еще разыскивает угонщика.

МВД возбудило уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем (ч. 1 ст. 166 УК РФ). Машину скорой помощи вскоре нашли в 15 километрах от места похищения в селе Старые Решеты, злоумышленник скрылся.

Позже водитель скорой пояснил, что оставил ключи в замке зажигания, когда отправился помочь бригаде с носилками.

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