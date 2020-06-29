Причиной взрыва газа в московской многоэтажке назвали преступную небрежность жильца
Следственный комитет назвал преступную небрежность в обращении с газом жильца пятиэтажного дома, в котором в понедельник произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
В СК заявили, что это послужило взрыву и дальнейшему пожару. В ведомстве также добавили, что соседи сообщили следователям о чрезмерном увлечении алкоголем жильца квартиры, в которой произошел взрыв. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
ЧП произошло в доме 3 по улице Проходчиков. После взрыва огнем было охвачено четыре квартиры.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности"). Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
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