Причиной взрыва газа в московской многоэтажке назвали преступную небрежность жильца

Следственный комитет назвал преступную небрежность в обращении с газом жильца пятиэтажного дома, в котором в понедельник произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

В СК заявили, что это послужило взрыву и дальнейшему пожару. В ведомстве также добавили, что соседи сообщили следователям о чрезмерном увлечении алкоголем жильца квартиры, в которой произошел взрыв. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в доме 3 по улице Проходчиков. После взрыва огнем было охвачено четыре квартиры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности"). Ранее сообщалось о четырех пострадавших.



