Причиной лесных пожаров в Сочи стали халатность и намеренный поджог

В Краснодарском крае локализовали все три возгорания лесной подстилки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар на границе Туапсинского и Лазаревского районов Кубани тушили несколько дней, также было зафиксировано возгорание леса на Чёрной горе в районе села Сергей Поле.

С огнём борются силы и средства единой Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в составе 187 человек и 42 единиц техники. Также к тушению пожаров привлекается авиация МЧС России - по состоянию на 15:00 4 января совершён 21 слив, сброшено 63 тонны воды.

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант Олег Волынкин заявил, что причиной природных пожаров на территории Сочи стали халатность местных жителей. По его словам также выявлено несколько фактов намеренного поджога - информация передана в правоохранительные органы.

Ситуация находится на особом контроле регионального главка МЧС РФ.

