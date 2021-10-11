Прибывший на вызов красноярский полицейский справил нужду в подъезде

Сотрудник полиции Красноярска, прибывший по вызову в один из жилых домов города, справил нужду прямо на лестничной клетке. Об этом сообщает портал NGS24.ru.

Инцидент, произошедший в доме на улице Робеспьера, попал на установленную в подъезде камеру. На видео заметно, как мужчина в форме справляет нужду.

По словам жителей дома, они вызвали полицию, чтобы выгнать поселившегося в подъезде бомжа. Правоохранители помогли решить эту проблему, отмечает телеканал «360».

Однако на последнем этаже дома один из полицейских, передав коллеге планшет с бумагами, уединился и справил нужду. Затем сотрудник органов правопорядка, не заметивший камеру, поговорил по телефону и покинул место происшествия.

В региональной полиции отметили, что по факту произошедшего будет назначена служебная проверка, и сотрудника привлекут к ответственности, если подтвердится его причастность к инциденту.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолицияКрасноярск
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