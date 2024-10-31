При взрыве в жилом доме в Черкесске пострадали девять человек

Девять человек пострадали при вспышке паров газовоздушной смеси в городе Черкесске, сообщили в управлении МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

Ранее в ведомстве заявили, что ЧП произошло на улице Лободина, погиб один человек.

«Обновленная информация по происшествию...Погиб 1 человек, 9 человек пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов», — рассказали в МЧС.

Из дома эвакуировали 52 жильца, для них создали пункт временного размещения. На месте ЧП продолжают работы 92 специалиста и 29 единиц техники.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что после взрыва в Черкесске были госпитализированы четыре человека, напоминает РЕН ТВ.

