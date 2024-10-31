При взрыве в жилом доме в Черкесске пострадали девять человек
Девять человек пострадали при вспышке паров газовоздушной смеси в городе Черкесске, сообщили в управлении МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.
Ранее в ведомстве заявили, что ЧП произошло на улице Лободина, погиб один человек.
«Обновленная информация по происшествию...Погиб 1 человек, 9 человек пострадали. Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов», — рассказали в МЧС.
Из дома эвакуировали 52 жильца, для них создали пункт временного размещения. На месте ЧП продолжают работы 92 специалиста и 29 единиц техники.
Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что после взрыва в Черкесске были госпитализированы четыре человека, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru