При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека
Во время взрыва в пригороде британского Бристоля погибло четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт местной полиции.
Сильный взрыв был зафиксирован в 11 утра (14:00 по московскому времени) на складе в порту Авонмут недалеко от города. По данным полиции, происшествие не связано с терроризмом, однако точную причину случившегося еще предстоит установить.
Главный инспектор полиции Эйвона и Сомерсета Марк Рунакрес выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Ранее сообщалось о трех жертвах взрыва.
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