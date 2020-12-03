При взрыве в пригороде английского Бристоля погибли четыре человека

Во время взрыва в пригороде британского Бристоля погибло четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт местной полиции.



Сильный взрыв был зафиксирован в 11 утра (14:00 по московскому времени) на складе в порту Авонмут недалеко от города. По данным полиции, происшествие не связано с терроризмом, однако точную причину случившегося еще предстоит установить.

Главный инспектор полиции Эйвона и Сомерсета Марк Рунакрес выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Ранее сообщалось о трех жертвах взрыва.