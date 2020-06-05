При взрыве в квартире на юге Москвы погиб человек

Один человек погиб, ещё одного удалось спасти из квартиры в жилой девятиэтажке на Дорожной улице в Москве, где в пятницу произошёл хлопок бытового газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ещё два человека обратились за помощью, передаёт агентство.

После хлопка квартира загорелась, выпали оконные рамы. По имеющимся данным, пожар уже локализовали.



