При взрыве в квартире на юге Москвы погиб человек

Один человек погиб, ещё одного удалось спасти из квартиры в жилой девятиэтажке на Дорожной улице в Москве, где в пятницу произошёл хлопок бытового газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ещё два человека обратились за помощью, передаёт агентство.

После хлопка квартира загорелась, выпали оконные рамы. По имеющимся данным, пожар уже локализовали.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарВзрыв Газа
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