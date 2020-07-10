При взрыве в кировской многоэтажке один погиб, двое пострадали

«Хлопок» газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщили в региональном управлении МЧС России. Информация о происшествии поступила в пятницу рано утром.

По имеющимся данным, погиб 60-летний мужчина. Пострадали ещё двое: мужчина 50 лет будет лечиться амбулаторно, за женщиной 50 лет вылетел вертолёт санитарной авиации — у неё ожоги, передаёт РИА Новости.

В результате взрыва обрушились перекрытия первого этажа. Причина выясняется.

