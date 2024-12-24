При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек

Взрыв произошел на заводе по производству взрывчатки в провинции Балыкесир в Турции. Об этом заявил губернатор провинции Исмаил Устаоглу, пишет газета Sabah.

«В результате взрыва на заводе в районе Кареси погибли 12 наших граждан», — сообщил чиновник.

Губернатор добавил, что в результате ЧП три человека получили ранения. Устаоглу исключил вероятность диверсии на заводе.

Ранее взрыв произошел в Хакасии на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, напоминает 360.ru. В результате погибли два человека, еще четыре пострадали.

