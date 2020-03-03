При взрыве газа в доме в Самаре пострадали семь человек
3 марта 202019:51
Семь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Самаре. Об этом сообщили в экстренных службах города, передает «Интерфакс». Среди пострадавших трое детей. Мужчину и женщину спасатели извлекли из под завалов. На данный момент никого под обломками здания не осталось.
ЧП произошло в двухэтажном жилом доме. Предполагается, что произошел взрыв газового котла. Конструкции дома частично обрушились.
Сейчас на месте ЧП продолжают работу оперативные службы.
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