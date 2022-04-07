При стрельбе в Тель-Авиве убиты два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в центре израильского Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио Kan.

Еще четверо были ранены. Состояние двоих из пострадавших оценивается врачами как критическое.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Израиль
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