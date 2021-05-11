СМИ: Девять человек погибли при стрельбе в Казани

В казанской школе при стрельбе погибли девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В больницу госпитализировали еще четверых. Telegram-канал Mash пишет, что два подростка застрелили также охранника и уборщицу. Один преступник задержан, второй отстреливается на третьем этаже здания.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаШколаКазань
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