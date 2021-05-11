СМИ: Девять человек погибли при стрельбе в Казани
11 мая 202110:25
В казанской школе при стрельбе погибли девять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В больницу госпитализировали еще четверых. Telegram-канал Mash пишет, что два подростка застрелили также охранника и уборщицу. Один преступник задержан, второй отстреливается на третьем этаже здания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru