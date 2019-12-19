При стрельбе на Лубянке пострадали пять человек

Пятерым людям оказывается медицинская помощь после произошедшей на Лубянке стрельбы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав РФ.

В результате инцидента, в частности, погибли два сотрудника правоохранительных органов – ФСБ и ГИБДД. Еще один сотрудник ФСБ находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что стрелявший ликвидирован. Его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время движение в районе места происшествия перекрыто.



