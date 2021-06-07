При столкновении поездов в Пакистане погибли 36 человек
При столкновении двух поездов в Пакистане погибли 36 человек, сообщил местный телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей. Более 50 граждан пострадали.
JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 7, 2021
Авария произошла из-за схода одного из поездов с рельсов. Другой состав ударился в него на скорости, пишет RT. Заместитель комиссара района Готки Усман Абдулла заявил, что при столкновении перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми из них полностью уничтожены, рассказал ТК «360».
В свою очередь представители пакистанских железнодорожников утверждают, что перевернулись только четыре вагона. На месте происшествия проводится спасательная операция, сотрудники экстренных служб достают людей из вагонов, сообщила «Свободная пресса». Как сообщили очевидцы, в момент аварии многие пассажиры спали.
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