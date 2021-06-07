При столкновении поездов в Пакистане погибли 36 человек

Авария произошла из-за схода одного из поездов с рельсов. Другой состав ударился в него на скорости, пишет RT. Заместитель комиссара района Готки Усман Абдулла заявил, что при столкновении перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми из них полностью уничтожены, рассказал ТК «360».

В свою очередь представители пакистанских железнодорожников утверждают, что перевернулись только четыре вагона. На месте происшествия проводится спасательная операция, сотрудники экстренных служб достают людей из вагонов, сообщила «Свободная пресса». Как сообщили очевидцы, в момент аварии многие пассажиры спали.

