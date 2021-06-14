При столкновении двух машин в Удмуртии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в 20:51 по московскому времени в Сарапульском районе республики. Всего двух машинах находилось семь человек, из них трое несовершеннолетних. Все пострадавшие госпитализированы.

Для устранения последствий ДТП было задействовано 19 человек и восемь единиц техники. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

